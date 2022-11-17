Россияне смогут удаленно оформить карты Visa на Шри-Ланке

Российские туристы с 21 ноября получат возможность удаленно оформить карты Visa и Mastercard для использования на Шри-Ланке, сообщает в четверг, 17 ноября, российское посольство в стране.

Фото: ГлагоL ГлагоL

«Российские туристы смогут переводить средства в Народный банк Шри-Ланки до своего визита через Национальный инвестиционно-промышленный банк России без участия банков-посредников», — говорится в сообщении.

Уже по приезду в страну туристы смогут получить карты Visa и Mastercard, чтобы расплачиваться ими в Шри-Ланке.

Как сообщал «ГлагоL», в связи с санкциями, введёнными на фоне спецоперации на Украине, выданные российскими банками карты платёжных систем Visa и Mastercard работали без ограничений по всему миру до 9 марта включительно. С 10 марта они продолжают работать только на территории РФ.