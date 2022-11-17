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2 часа назад

Среди россиян разыграют путевки на Дальний Восток

Deita.ru

Бесплатный тур в регионы Дальнего Востока ждет победителей Большого дальневосточного квеста, который стартует 21 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2022», сообщает ИА DEITA.RU. Участие в конкурсе может принять любой желающий.

Среди россиян разыграют путевки на Дальний Восток
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как рассказали организаторы, победители смогут получить путевку на любой тур в один из регионов Дальнего Востока. Всего будет разыграно восемь путевок на двоих человек. Чтобы принять участие в викторине гражданам необходимо до 3 декабря зарегистрироваться на сайте мероприятия. После им необходимо будет ответить на вопросы викторины, выполнить творческое задание и в конце принять участие в онлайн-игре. После творческого задания будут определены победители.

Так, в прошлом году победительница из Якутии выбрала себе для посещения Приморский край. За время турпоездки она побывала во Владивостоке, на острове Русский, в Сафари-парке, виноделье и других туристических местах региона.

«Победители онлайн-игры смогут посетить интересные туристические места в регионах ДФО и узнать об их истории от профессиональных гидов», – рассказали в агентстве по туризму Приморского края.

Важное условие участие, участнику должно быть старше 14 лет, и он не принимал участие в конкурсе ранее. Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае».

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