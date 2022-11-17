В Европе говорят о проблемах в туристическом секторе

Европейская туристическая комиссия поделилась своими прогнозами развития туризма в ЕС. Представители более 30 компаний из этой отрасли на встрече в Праге обсудили предстоящую «трудную зиму» и варианты решения проблемы со снижающимся потоком путешественников.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Несмотря на то что летний сезон специалисты назвали успешным, они ожидают, что инфляция, которая достигла самого высокого уровня за последние 30–40 лет, повышение стоимости и другие неприятные для экономики факторы приведут к тому, что туристы переориентируются на дешевые направления отдыха, в результате чего крупные отели и авиакомпании недополучат клиентов. Правда, участники конференции нашли контраргумент: если у европейцев не будет денег на дорогой отдых, то они проведут отпуск в своем регионе и оставят накопления там. В принципе такой сценарий вероятен, но большого вклада в развитие туриндустрии он не принесет.

Также управляющий директор чешской компании CzechTourism после доклада о снижении потока туристов из России предложил заменить их путешественниками из США, показав американцам Европу как «безопасное и привлекательное направление». Наблюдатели отмечают, что такое развитие туризма в ЕС выглядит маловероятным, так как жители Штатов предпочитают отдыхать на родине или отправляются в круизы.