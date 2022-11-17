В Европе говорят о проблемах в туристическом секторе

Европейская туристическая комиссия поделилась своими прогнозами развития туризма в ЕС. Представители более 30 компаний из этой отрасли на встрече в Праге обсудили предстоящую «трудную зиму» и варианты решения проблемы со снижающимся потоком путешественников.
Несмотря на то что летний сезон специалисты назвали успешным, они ожидают, что инфляция, которая достигла самого высокого уровня за последние 30–40 лет, повышение стоимости и другие неприятные для экономики факторы приведут к тому, что туристы переориентируются на дешевые направления отдыха, в результате чего крупные отели и авиакомпании недополучат клиентов. Правда, участники конференции нашли контраргумент: если у европейцев не будет денег на дорогой отдых, то они проведут отпуск в своем регионе и оставят накопления там. В принципе такой сценарий вероятен, но большого вклада в развитие туриндустрии он не принесет.
Также управляющий директор чешской компании CzechTourism после доклада о снижении потока туристов из России предложил заменить их путешественниками из США, показав американцам Европу как «безопасное и привлекательное направление». Наблюдатели отмечают, что такое развитие туризма в ЕС выглядит маловероятным, так как жители Штатов предпочитают отдыхать на родине или отправляются в круизы.
Согласно отчету европейской организации, сильнее всего от ограничений, введенных в отношении российских туристов, пострадали страны, граничащие с РФ. Так, в Балтию и Восточную Европу едет на 40% меньше, чем в 2019 году, наших соотечественников. Это связано с отсутствием прямого авиасообщения, увеличением срока или отменой выдачи виз и закрытием границ в некоторых государствах.