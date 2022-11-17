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1 час назад

Зима близко: в Европе говорят о проблемах в туристическом секторе

TourDom

Европейская туристическая комиссия поделилась своими прогнозами развития туризма в ЕС. Представители более 30 компаний из этой отрасли на встрече в Праге обсудили предстоящую «трудную зиму» и варианты решения проблемы со снижающимся потоком путешественников.

В Европе говорят о проблемах в туристическом секторе
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Несмотря на то что летний сезон специалисты назвали успешным, они ожидают, что инфляция, которая достигла самого высокого уровня за последние 30–40 лет, повышение стоимости и другие неприятные для экономики факторы приведут к тому, что туристы переориентируются на дешевые направления отдыха, в результате чего крупные отели и авиакомпании недополучат клиентов. Правда, участники конференции нашли контраргумент: если у европейцев не будет денег на дорогой отдых, то они проведут отпуск в своем регионе и оставят накопления там. В принципе такой сценарий вероятен, но большого вклада в развитие туриндустрии он не принесет.

Также управляющий директор чешской компании CzechTourism после доклада о снижении потока туристов из России предложил заменить их путешественниками из США, показав американцам Европу как «безопасное и привлекательное направление». Наблюдатели отмечают, что такое развитие туризма в ЕС выглядит маловероятным, так как жители Штатов предпочитают отдыхать на родине или отправляются в круизы.

Согласно отчету европейской организации, сильнее всего от ограничений, введенных в отношении российских туристов, пострадали страны, граничащие с РФ. Так, в Балтию и Восточную Европу едет на 40% меньше, чем в 2019 году, наших соотечественников. Это связано с отсутствием прямого авиасообщения, увеличением срока или отменой выдачи виз и закрытием границ в некоторых государствах.

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