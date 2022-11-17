Турпоток в Омской области превысит в 2022 году 500 тыс. человек

Туристический поток в Омской области превысит в 2022 году 500 тыс. человек, что превышает допандемийные показатели. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов в кулуарах IV туристско-транспортного форума "Отдых! Омск - 2022".

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"Поток туристов после пандемии уже восстановился. Мы ожидаем, что в этом году он превысит допандемийный показатель, который составлял около 500 тыс. туристов", - сказал Трофимов.

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Замминистра культуры Омской области Светлана Бакулина уточнила ТАСС, что в 2019 году туристический поток в сибирский регион составил около 500 тыс. человек, в 2020 году - 332 тыс. человек, в 2021 - 454 тыс. человек. Она отметила, что на деле количество туристов больше - в эти цифры включены только иногородние туристы, останавливающиеся в гостиницах.

Трофимов добавил, что уже сейчас в Омске можно столкнуться с нехваткой мест в гостиницах. Отчасти эту проблему решат две четырехзвездочные гостиницы, которые будут введены в ближайшее время. "В целом средства размещения у нас развиваются. В туристических местах, даже в районах, например, в Большеречье (где находится единственный в РФ сельский зоопарк и музей-заповедник "Старина Сибирская" - прим. ТАСС) открываются небольшие отели", - отметил министр.

Также интерес к Омской области проявил международный холдинг Ginza Project, который предлагает развивать в сибирском регионе сеть объектов придорожного сервиса, в частности, на трассах, ведущих к главным туристическим объектам Омской области: озеру Эбейты, Большереченскому и Муромцевскому районам, которые ежегодно посещают более 200 тыс. человек.