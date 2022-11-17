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3 часа назад

В РСТ назвали три самых популярных направления у российских туристов

Диана Товсепова

Среди самых востребованных направлений у российских туристов эксперты назвали ОАЭ, Египет и Турция.

Названы самые популярные направления у российских туристов
Фото: PxherePxhere

Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) изданию «Известия».

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин объяснил, что интерес к зимнему отдыху в традиционно "летних" направлениях, связан с обилием прибрежных отелей и интересных экскурсионных программ.

При этом недавний теракт в Стамбуле, по словам Горина, на спрос россиян к отдыху в Турции не повлияли.

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Ранее мы писали о том, что летние туры в Туурцию можно купить со скидкой.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
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