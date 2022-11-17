Названы самые популярные направления у российских туристов

Среди самых востребованных направлений у российских туристов эксперты назвали ОАЭ, Египет и Турция.
Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) изданию «Известия».
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин объяснил, что интерес к зимнему отдыху в традиционно "летних" направлениях, связан с обилием прибрежных отелей и интересных экскурсионных программ.
При этом недавний теракт в Стамбуле, по словам Горина, на спрос россиян к отдыху в Турции не повлияли.
Ранее мы писали о том, что летние туры в Туурцию можно купить со скидкой.