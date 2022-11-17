Стало известно о росте стоимости отдыха в Турции для россиян

Цены на самостоятельные путешествия и туры в Турцию выросли для россиян в 2022 году в среднем на 50–70 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, стало известно, что стоимость отдыха на курортах республики во многом увеличилась из-за роста инфляции и удорожания авиаперевозок. При этом, по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, за последний год продажи путевок в Турцию выросли примерно на 12 процентов. Он отметил, что недавние теракты в Стамбуле не повлияли на спрос отечественных туристов на путешествия в популярную пляжную страну — туроператоры не зафиксировали случаев аннулирования.

Также в РСТ сообщили, что 2022 год стал крайне успешным для турецкой туристической отрасли. По оценкам министра туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, к концу года число отдыхающих будет близко к уровню 2019 года — тогда страна приняла более 51 миллиона иностранцев.