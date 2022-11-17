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3 часа назад

Отдых на российских курортах летом 2023 года подорожает на 5-20%

ТАСС

Стоимость размещения в отелях на российских курортах летом 2023 года выросла на 5-20% по сравнению с летним сезоном 2022 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых на российских курортах летом 2023 года подорожает на 5-20%
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

"По информации туроператоров, повышение цен на размещение в сезоне-2023 стало ожидаемым. В зависимости от направления, курорта и категории объекта оно составило в среднем от 5% до 20%. Есть и примеры двукратного роста со стороны популярных объектов в Сочи", - отмечается в сообщении.

По данным АТОР, заметнее всего в Краснодарском крае подорожало размещение в четырех- и пятизвездочных гостиницах, так как спрос в этом сегменте стабильно превышает предложение. Отельеры Крыма и Абхазии в основном сохранили цены на уровне текущего года. При этом скидки по раннему бронированию позволяют забронировать туры по ценам 2022 года.

Предпочтения туристов по выбору направлений не изменились по сравнению с летом 2022 года. Лидируют по спросу Сочи и Абхазия. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что продажи туров в Крым снизились на 20-30% по сравнению с ноябрем 2021 года. Наибольшим спросом среди российских туристов пользуются качественные трех-, четырех- и пятизвездочные отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха, добавили в АТОР.

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