На авиарейсах в Индии отменили обязательное ношение масок

В среду, 16 ноября, в связи с уменьшением количества случаев заболевания COVID-19 в стране правительство Индии отменило обязательное требование носить маски на рейсах. Об этом сообщает IANS, партнер сети TV BRICS.
Министерство гражданской авиации сообщило, что это решение было принято после совещания по данному вопросу с министерством здравоохранения.
«Вопрос, касающийся требования об обязательном использовании масок во время авиаперелетов, был рассмотрен во время консультации с министерством здравоохранения и благосостояния семьи», – говорится в заявлении.
«В соответствии с политикой правительства Индии, предусматривающей постепенный подход к борьбе с COVID-19 в объявлениях на борту самолета может упоминаться только то, что ввиду угрозы, которую представляет коронавирусная инфекция, пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты», – говорится в меморандуме министерства.
В ведомстве заявили, что штраф за неиспользование масок отменяется. «Инструкции COVID-19 для внутренних и международных авиаперевозок, предназначенные для пассажиров, операторов аэропортов и авиакомпаний, изданные в соответствии с приказом от 10 мая 2022 года, изменяются в этом отношении», – указано в сообщении.