На авиарейсах в Индии отменили обязательное ношение масок

В среду, 16 ноября, в связи с уменьшением количества случаев заболевания COVID-19 в стране правительство Индии отменило обязательное требование носить маски на рейсах. Об этом сообщает IANS, партнер сети TV BRICS.

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Министерство гражданской авиации сообщило, что это решение было принято после совещания по данному вопросу с министерством здравоохранения.

«Вопрос, касающийся требования об обязательном использовании масок во время авиаперелетов, был рассмотрен во время консультации с министерством здравоохранения и благосостояния семьи», – говорится в заявлении.

«В соответствии с политикой правительства Индии, предусматривающей постепенный подход к борьбе с COVID-19 в объявлениях на борту самолета может упоминаться только то, что ввиду угрозы, которую представляет коронавирусная инфекция, пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты», – говорится в меморандуме министерства.