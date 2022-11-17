Прервав тур из-за горной болезни, туристка решила обвинить во всем туроператора

О неординарном судебном разбирательстве рассказали в компании «Байбородин и партнеры», юристы которой представляли интересы туроператора во второй инстанции. Спор между туркомпанией и туристкой возник еще более 2 лет назад. Путешественница из Москвы приобрела четырехдневный тур на Алтай для себя и подруги в июне 2020 года стоимостью чуть более 50 тыс. руб. Он в итоге был досрочно прекращен после 2 дней. И у каждого участника процесса возник свой взгляд на причины произошедшего.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Туристка, считавшая себя потерпевшей, решила подать в суд, но почему-то спустя 8 месяцев. У нее была масса претензий к организации тура – от несоответствия требований к индивидуальному трансферу и питанию до обвинения туроператора в угрозах, неоказании медпомощи и употребления алкоголя водителем-гидом. Забегая вперёд, скажем, что суд первой инстанции, несмотря на субъективность, абсурдность и недоказуемость некоторых из доводов, все требования удовлетворил. В том числе обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. Но в апелляции юристам туроператора удалось опровергнуть почти все доводы и значительно облегчить бремя.

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Претензии путешественницы к качеству составляющих тура были субъективными (копия материалов дела есть в редакции. – Ред.). Туроператор предоставил седан иностранного производства («Рено Флюенс»), способный вместить трех пассажиров, но для туристов его оказалось мало. При этом никаких конкретных характеристик автомобиля в заявке бронирования прописано не было. Странным для туристки оказался и маршрут перемещения во время тура. Она упирала на мелочи, которые ожидала увидеть, но не прописала их в заявке бронирования. Туроператор следовал прописанным остановкам и стандартным предпочтениям клиентов.

Упрёки туристки касались и питания. Она возмущалась тем, что оплачивала часть приемов пищи, хотя в договоре было прописано, что турист самостоятельно решает эти вопросы в первый и последний дни путешествия. А в остальное время наслаждается трёхразовым питанием, приготовленным на костре. От которого, собственно, туристка сама отказывалась в первый день. Сама же она выбирала и питание в кафе во второй день, не предусмотренное в стоимости тура. А виноватыми в этом, по ее версии, оказывались организаторы, которые, как указывала она в исковом заявлении, якобы ещё и ели ее продукты и кормили ими других туристов.

Туристка упрекала в ночевках в палатке, но они были предусмотрены изначально. Утверждала, что ее разместили на турбазе, что было запрещено антикоронавирусными ограничениями, но при этом путала Республику Алтай и Алтайский край. Ограничения были в одном регионе, а турбаза располагалась в другом.

Причиной досрочного прекращения тура стала горная болезнь туристки. О возможности проявления симптомов у себя путешественница была в курсе, но организаторов не уведомила. А когда они случились, туристка отказалась от обращения в больницу, попросила организаторов тура сделать укол, а в исковом заявлении 8 месяцев спустя не забыла упомянуть, что в помощи ей отказали и предложили самолечение. В общем-то, апогеем искового заявления стало обвинение в угрозах при попытке досрочно завершить тур и вернуть часть денег, но эти факты также не были подтверждены.

Уже по ходу разбирательств туроператор выплатил туристке порядка 17 тыс. руб., хотя в договоре был пункт о возможности прекращения тура по причине непредоставления туристом сведений о медицинских противопоказаниях. Туроператор вернул ту сумму, которая осталась после вычета фактически понесенных расходов, но путешественница требовала возврата полной стоимости.

Вторая судебная инстанция согласилась с размером выплаты и назначила лишь неустойку в том же размере, поскольку турфирма выплатила деньги не сразу, а по ходу судебных разбирательств. В остальном туристка получила отказ. Ей не компенсировали допрасходы – а она сумела потратить на обратные билеты и гостиницу и питание в Барнауле больше, чем на сам тур. Ну, и моральный вред из 200 тыс. превратился всего в 2 тыс. руб.