Россия оказалась на втором месте среди стран-поставщиков туристов на Шри-Ланку

В октябре турпоток из России на островное государство заметно вырос благодаря возобновлению регулярных рейсов "Аэрофлота".

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На Шри-Ланке в январе-октябре текущего года отдохнули почти 600 тыс. иностранных туристов. Россия в рейтинге стран-поставщиков туристов на Шри-Ланку заняла второе место, уступив лишь Индии.

В октябре островное государство Юго-Восточной Азии приняло 42 тыс. иностранцев, что на 41% больше, чем месяцем ранее. Такой рост произошел благодаря резкому росту турпотока из России, в том числе за счет запуска рейсов "Аэрофлота".

В разрезе стран ситуация с туристами выглядит так - из Индии на Шри-Ланку приехали 95 тыс. путешественников, из России - 57 тыс., замыкает тройку - Франция с 45 тыс. Также существенное количество туристов прибыло на Шри-Ланку из Австралии, Канады, США и Польши.

Министр туризма Шри-Ланки также сообщил, что власти рассчитывают по итогам 2022 года принять 800 тыс. иностранных туристов. По их подсчетам, доход от отрасли превысит 1,7 млрд долларов.