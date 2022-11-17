Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
2 часа назад

Россия оказалась на втором месте среди стран-поставщиков туристов на Шри-Ланку

Inc-News

В октябре турпоток из России на островное государство заметно вырос благодаря возобновлению регулярных рейсов "Аэрофлота".

Россия оказалась на втором месте среди стран-поставщиков туристов на Шри-Ланку
Фото: Inc-NewsInc-News

На Шри-Ланке в январе-октябре текущего года отдохнули почти 600 тыс. иностранных туристов. Россия в рейтинге стран-поставщиков туристов на Шри-Ланку заняла второе место, уступив лишь Индии.

В октябре островное государство Юго-Восточной Азии приняло 42 тыс. иностранцев, что на 41% больше, чем месяцем ранее. Такой рост произошел благодаря резкому росту турпотока из России, в том числе за счет запуска рейсов "Аэрофлота".

В разрезе стран ситуация с туристами выглядит так - из Индии на Шри-Ланку приехали 95 тыс. путешественников, из России - 57 тыс., замыкает тройку - Франция с 45 тыс. Также существенное количество туристов прибыло на Шри-Ланку из Австралии, Канады, США и Польши.

Министр туризма Шри-Ланки также сообщил, что власти рассчитывают по итогам 2022 года принять 800 тыс. иностранных туристов. По их подсчетам, доход от отрасли превысит 1,7 млрд долларов.

INC-News ранее писал, что Azur Air в начале ноября запустила прямые чартеры на Шри-Ланку из четырех городов России.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители