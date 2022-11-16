Пожилой пассажир самолета потрогал стюардессу и сорвал рейс

Пожилой пассажир самолета, домогавшийся стюардессы, сорвал рейс и был арестован за насильственные действия сексуального характера. Об этом пишет The Sun.
Уточняется, что инцидент произошел на рейсе бюджетной британской авиакомпании Jet2, следующем по маршруту из Лидса (Англия) в Аликанте (Испания). 66-летний житель Британии, имя которого не раскрывается, во время раздачи напитков и еды засунул руку под юбку одной из стюардесс и дотронулся до нее в интимном месте.
Члены экипажа приняли решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту в городе Нант на западе Франции. Прибывшие к самолету сотрудники полиции задержали правонарушиеля, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время британец освобожден под условие судебного контроля и не ограничен в перемещениях, однако обязан будет предстать перед судом 13 декабря.