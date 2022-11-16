Пожилой пассажир самолета потрогал стюардессу и сорвал рейс

Пожилой пассажир самолета, домогавшийся стюардессы, сорвал рейс и был арестован за насильственные действия сексуального характера. Об этом пишет The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе бюджетной британской авиакомпании Jet2, следующем по маршруту из Лидса (Англия) в Аликанте (Испания). 66-летний житель Британии, имя которого не раскрывается, во время раздачи напитков и еды засунул руку под юбку одной из стюардесс и дотронулся до нее в интимном месте.