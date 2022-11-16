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1 час назад

Названы самые «стрессовые» аэропорты мира

Lenta.ru

Среди аэропортов с самым высоким уровнем стресса в мире оказались авиагавани Великобритании, Греции и Франции. Об этом сообщается в исследовании информационного портала об отдыхе на Гавайях Hawaiian Islands.

Названы самые «стрессовые» аэропорты мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лидером рейтинга стал британский аэропорт в городе Манчестер — около 82,5 процента отзывов об этом месте в интернете содержат негативную информацию или жалобы. Наиболее распространенными словами, которые пассажиры используют в отзывах, является «смущение», «нехватка», «стояние в очереди» и «фарс». Второй по уровню стресса назвали авиагавань Ираклиона «Никос Казандзакис», расположенную на острове Крит. Третье место занял лондонский аэропорт Станстед.

Следом расположись канадский аэропорт в Торонто и французский в Бордо. В десятку также попали другие авиагавани Великобритании — Лутон (Лондон) и Бристоль, а также Берлин, Брюссель и еще один порт Пятой республики — Бове-Тилле.

Примечательно, что 20 самых загруженных аэропортов мира по пассажиропотоку не вошли в число 25 самых «стрессовых». В рейтинг также попал аэропорт российского города Краснодар с показателем 52,52 процента.

Отмечается, что специалисты просмотрели больше 1500 обзоров Google на более чем 500 аэропортов по всему миру: авиагавани были ранжированы в зависимости от частоты упоминаний недовольства и количества жалоб авторов отзывов.

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