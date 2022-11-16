В Ингушетии впервые за два года откроют горнолыжные трассы

Этой зимой в Ингушетии на единственном всесезонном курорте «Армхи» запустят горнолыжные трассы. Об этом рассказал председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев, передает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Горнолыжные трассы откроются впервые после двухгодичного перерыва, предыдущие два сезона они не работали по ряду причин. По словам Мизиева, планируется, что трассы заработают в период с 15 по 20 декабря. «Это две горнолыжные трассы — 1200 метров и учебная трасса 250 метров, которые оснащены кресельными подъемниками пропускной способностью 1 200 человек», — подчеркнул он.

Отмечается, что на курорте работает система искусственного снегообразования, благодаря которой можно продлить сезон лыжного катания и формировать трассы.

В свободное время туристы могут отправится на экскурсии по собственному маршруту. Это возможно даже в вечернее время из-за установленных систем освещения у башенных комплексов в горах. «На каждом участке от одного до другого башенного комплекса вы видите свою локацию», — уточнил Мизиев. Кроме того, в «Армхи» есть санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, систем органов дыхания и костно-мышечной системы.

Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» открыл свои двери для гостей в 2012 году. Курорт расположен в западной части Джейрахского района Ингушетии на высоте 1500 метров на уровнем моря, его территория превышает две тысячи гектаров. Первую горнолыжную трассу курорта запустили в 2013 году.