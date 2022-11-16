Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
18 минут назад

В Ингушетии на курорте «Армхи» впервые за два года откроют горнолыжные трассы

Lenta.ru

Этой зимой в Ингушетии на единственном всесезонном курорте «Армхи» запустят горнолыжные трассы. Об этом рассказал председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев, передает ТАСС.

В Ингушетии впервые за два года откроют горнолыжные трассы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Горнолыжные трассы откроются впервые после двухгодичного перерыва, предыдущие два сезона они не работали по ряду причин. По словам Мизиева, планируется, что трассы заработают в период с 15 по 20 декабря. «Это две горнолыжные трассы — 1200 метров и учебная трасса 250 метров, которые оснащены кресельными подъемниками пропускной способностью 1 200 человек», — подчеркнул он.

Отмечается, что на курорте работает система искусственного снегообразования, благодаря которой можно продлить сезон лыжного катания и формировать трассы.

В свободное время туристы могут отправится на экскурсии по собственному маршруту. Это возможно даже в вечернее время из-за установленных систем освещения у башенных комплексов в горах. «На каждом участке от одного до другого башенного комплекса вы видите свою локацию», — уточнил Мизиев. Кроме того, в «Армхи» есть санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, систем органов дыхания и костно-мышечной системы.

Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» открыл свои двери для гостей в 2012 году. Курорт расположен в западной части Джейрахского района Ингушетии на высоте 1500 метров на уровнем моря, его территория превышает две тысячи гектаров. Первую горнолыжную трассу курорта запустили в 2013 году.

Ранее сообщалось, что предстоящей зимой в Сочи откроются две новые современные горнолыжные трассы. Кататься на них смогут как опытные, так и начинающие лыжники и сноубордисты. Ранее склон был приспособлен преимущественно для опытных любителей активного отдыха. Также будут обновлены 12 километров трасс для лыжного конькового хода на беговых лыжах.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители