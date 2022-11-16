Снегурочка из Костромы уезжает в Великий Устюг

Костромская Снегурочка поедет в Великий Устюг, узнал KOSTROMA.TODAY. Она отправляется отмечать день рождения Российского Деда Мороза.

Внучка везет дедушке интеллектуальную игру «Новогодняя забава» ручной работы в качестве подарка. Также поздравить Деда Мороза приедут другие сказочные герои: Снеговик, Девица-метелица, Кикимора Вятская, Ямал Ири, Царевна-Лягушка и Иван-царевич. В Великом Устюге ожидается целая праздничная программа с квестами, театральными постановками и другое.