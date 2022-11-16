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1 час назад

Снегурочка из Костромы уезжает в Великий Устюг

Kostroma.Today

Костромская Снегурочка поедет в Великий Устюг, узнал KOSTROMA.TODAY. Она отправляется отмечать день рождения Российского Деда Мороза.

Снегурочка из Костромы уезжает в Великий Устюг
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

По информации пресс-службы городской администрации, торжественное событие пройдет 18 ноября в вотчине зимнего волшебника.

Внучка везет дедушке интеллектуальную игру «Новогодняя забава» ручной работы в качестве подарка. Также поздравить Деда Мороза приедут другие сказочные герои: Снеговик, Девица-метелица, Кикимора Вятская, Ямал Ири, Царевна-Лягушка и Иван-царевич. В Великом Устюге ожидается целая праздничная программа с квестами, театральными постановками и другое.

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