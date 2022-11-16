Показано роскошное убранство отеля для отдыха в открытом море

Европейская компания MSC Cruises показала роскошное убранство круизного лайнера для отдыха в открытом море, созданного к Чемпионату мира по футболу, который будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катарe. Фотографии предоставляет Business Insider.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что корабль, вмещающий 6700 человек, получил название MSC World Europa. Согласно материалу, судно, которое на данный момент базируется в Дохе, планируют использовать в качестве отеля для фанатов во время указанных соревнований. Минимальная стоимость проживания в гостинице составит 220 долларов (13,2 тысячи рублей).

По информации издания, гости могут забронировать четыре типа номеров, цена которых варьируется в зависимости от класса обслуживания. Постояльцам плавучего отеля будут доступны шесть бассейнов, 14 гидромассажных джакузи, десять различных ресторанов, 21 бар, а также казино, аквапарк, спортивный комплекс и игровые автоматы.

Отмечается, что после Чемпионата мира по футболу лайнер отправится в восьмидневный круиз по Европе. В рамках маршрута, который стартует 16 апреля, путешественники посетят Барселону, Марсель, Геную, Неаполь, Мессину и Мальту.