Эксперт спрогнозировал снижение турпотока в Турцию

Теракт, произошедший в Стамбуле 13 ноября, повлияет на снижение туристического потока в Турцию. Такой информацией поделился член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik.
Самохвалов считает, что количество туристов, которые захотят посетить Турцию, сейчас однозначно станет меньше, но этот процесс будет не долгим. Эксперт отметил, что основной поток туристов шел на побережье Антальи, где курортный сезон продолжается до сих пор.
По словам Самохвалова, Турция по-прежнему находится в тройке лидеров среди стран, где теплый сезон сейчас в самом разгаре. Также эксперт заявил, что турпоток в Стамбул продолжается, но не в таком объеме, как в предыдущие два года.