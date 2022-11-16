Эксперт спрогнозировал снижение турпотока в Турцию

Теракт, произошедший в Стамбуле 13 ноября, повлияет на снижение туристического потока в Турцию. Такой информацией поделился член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik.

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Самохвалов считает, что количество туристов, которые захотят посетить Турцию, сейчас однозначно станет меньше, но этот процесс будет не долгим. Эксперт отметил, что основной поток туристов шел на побережье Антальи, где курортный сезон продолжается до сих пор.