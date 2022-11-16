Приморцы раскупили все билеты на новогодние праздники в Таиланд

Минувшей ночью «Аэрофлот» открыл продажу билетов из Владивостока в Таиланд. Спустя два часа на новогодние рейсы все билеты были раскуплены.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Аэрофлот» запускает рейсы на Пхукет с 26 ноября и в Бангкок с 27 ноября. Они будут выполняться на самолетах Boeing 737-800W.

Как передает prim-travel, приморцы раскупили все билеты на новогодние рейсы в эконом и бизнес-классах. Цена составила около 200 тысяч на одного человека. Стоимость билетов на начало декабря и февраль около 100 тысяч рублей на одного.