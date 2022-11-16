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1 час назад

Приморцы раскупили все билеты на новогодние праздники в Таиланд

РИА "ФедералПресс"

Минувшей ночью «Аэрофлот» открыл продажу билетов из Владивостока в Таиланд. Спустя два часа на новогодние рейсы все билеты были раскуплены.

Приморцы раскупили все билеты на новогодние праздники в Таиланд
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Аэрофлот» запускает рейсы на Пхукет с 26 ноября и в Бангкок с 27 ноября. Они будут выполняться на самолетах Boeing 737-800W.

Как передает prim-travel, приморцы раскупили все билеты на новогодние рейсы в эконом и бизнес-классах. Цена составила около 200 тысяч на одного человека. Стоимость билетов на начало декабря и февраль около 100 тысяч рублей на одного.

Ранее «ФедералПресс» писал, что стала известна стоимость билетов из приморской столицы в Таиланд.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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