Пассажир самолета возмутился равнодушием соседа с ребенком

Мужчина поделился забавным случаем, произошедшим с ним во время последнего авиаперелета, и вызвал споры между пользователями сети. Историю он кратко описал в Twitter-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественника, в самолете он оказался на среднем сиденье между парой и их ребенком, однако муж отказался меняться соседними местами и предпочел оставаться в кресле у прохода. «Он вставил наушники, съел целую пачку Haribo и не разговаривал с семьей все два часа полета», — возмутился равнодушием отца пассажир.

Тем не менее пользователи сети разошлись во мнениях, правильно ли поступил отец семейства. «Возможно, это была форма протеста — чтобы потом обвинить авиакомпании в том, что такой инцидент случился на рейсе», «Это просто следование правилам авиакомпании: если вам выделили определенные места, вы должны продолжать сидеть на них весь полет», «Мне кажется, они надеялись, что среднее место будет не занято, поэтому выбрали крайние места ряда», — написали они.