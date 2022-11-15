Турист показал бизнес-класс Emirates с баром и восхитил подписчиков

По словам молодого человека, это был первый раз, когда он посетил бар на борту лайнера — место для распития спиртного находится в хвосте самолета Airbus A380. «Там есть диваны, коктейльное меню и бармен, который разливает вам напитки, — отметил турист. — И я думаю, что возможность выпить в баре в самолете — это классный и уникальный опыт». Блогер рассказал, что авиабилет из США в Италию в обе стороны с возможностью посещения бара он приобрел за 90 тысяч миль и 242 доллара (14,6 тысячи рублей).