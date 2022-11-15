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1 час назад

Стюардесса возмутилась жалобам пассажиров на крики детей и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Бывшая стюардесса американских авиалиний возмутилась жалобам пассажиров на плач детей в самолете и вызвала споры в сети. О самой раздражающей привычке туристов девушка рассказала у себя в TikTok-аккаунте.

Стюардесса возмутилась жалобам пассажиров на крики детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэт Камалани (Kat Kamalani), проработавшая бортпроводницей шесть лет, посоветовала недовольным криками детей путешественникам брать в полет наушники с шумоподавлением. «Вы также можете спросить родителей ребенка, не нужна ли им помощь», — добавила она.

Кроме того, автор ролика призвала пассажиров проявить терпимость в подобной ситуации и перестать просить членов экипажа пересадить их на другое место. «Я вас уверяю, родители ребенка не меньше остальных хотят, чтобы он перестал плакать», — подчеркнула она.

Большинство пользователей платформы согласились с мнением бортпроводницы. «Я стюардесса, меня тоже раздражают жалобы пассажиров на плачущих детей, — отметила одна из них. — Как я могу повлиять на это?» Другой комментатор, в свою очередь, написал, что не любит путешествовать с детьми именно из-за реакции окружающих. «Не хочу, чтобы мои попутчики смотрели на меня недовольным взглядом», — пояснил он.

Однако были и те, кто осудил позицию Камалани. Некоторые пользователи рекомендовали пассажирам с маленькими детьми по возможности отказаться от полетов. «Меня, к примеру, очень раздражает, когда родители даже не пытаются успокоить кричащего ребенка», — заявил комментатор.

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