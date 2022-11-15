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38 минут назад

Аэропорт Домодедово подготовили к работе в условиях непогоды

Агентство «Москва»иещё 2

Столичный аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях, сообщается в Telegram-канале авиагавани.

«По данным синоптиков, в ближайшие сутки прирост снежного покрова в Москве и области может достигнуть 5 см, а с 17 ноября снегопады в Московском регионе станут продолжительными. Наземные службы аэропорта приведены в режим повышенной готовности: более 50 единиц спецтранспорта будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов», - говорится в материале.

Кроме того, искусственные покрытия территории аэродрома обрабатываются химическими реагентами: жидким - для предотвращения обледенения покрытия; гранулированным - для ликвидации ледяной корки.

Пассажирам рекомендовали закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт или пользоваться поездами «Аэроэкспресса».

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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