Аэропорт Домодедово подготовили к работе в условиях непогоды

«По данным синоптиков, в ближайшие сутки прирост снежного покрова в Москве и области может достигнуть 5 см, а с 17 ноября снегопады в Московском регионе станут продолжительными. Наземные службы аэропорта приведены в режим повышенной готовности: более 50 единиц спецтранспорта будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов», - говорится в материале.