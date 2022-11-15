Аэропорт Домодедово подготовили к работе в условиях непогоды

Столичный аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
«По данным синоптиков, в ближайшие сутки прирост снежного покрова в Москве и области может достигнуть 5 см, а с 17 ноября снегопады в Московском регионе станут продолжительными. Наземные службы аэропорта приведены в режим повышенной готовности: более 50 единиц спецтранспорта будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов», - говорится в материале.
Кроме того, искусственные покрытия территории аэродрома обрабатываются химическими реагентами: жидким - для предотвращения обледенения покрытия; гранулированным - для ликвидации ледяной корки.
Пассажирам рекомендовали закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт или пользоваться поездами «Аэроэкспресса».