Предсказано значительное повышение цен на отдых в Турции

Стоимость проживания в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года увеличится на 35-50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Значительное повышение цен на отдых в Турции россиянам предсказали отельеры, их прогнозы приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан отметил, что рост цен неизбежен. По его словам, затраты в гостиничном секторе за последнее время сильно выросли.

«Подорожало все — от помидоров до электроэнергии, — подчеркнул он. — Некоторые отельеры в пятизвездочном сегменте, и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50 процентов».

Представитель группы отелей Kilit Hospitality Group (Crystal Hotels, Nirvana Hotels) Гюзель Кыйяк также ожидает, что стоимость отдыха в турецких гостиницах высокого уровня в предстоящем летнем сезоне возрастет на 30-50 процентов.

При этом специалист исключила возможное негативное влияние увеличения стоимости проживания в отелях на желание российских туристов отдыхать в Турции.