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1 час назад

В подмосковных отелях почти не осталось свободных мест на новогодние праздники

Вести Подмосковья

Зафиксировано резкое увеличение брони в загородных отелях Подмосковья на январские праздники. До конца новогодних каникул забронировано почти 100% номеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В подмосковных отелях почти не осталось мест на Новый год
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Свободные номера имеются лишь в нескольких гостиницах. Спрос на подмосковные туры отмечается не только среди москвичей, но и жителей других регионов нашей необъятной страны. Близость к столице, достойный уровень сервиса, а также закрытие многих направлений в связи с военной операцией на Украине способствуют интересу россиян к московскому региону.

Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России, Московская область вошла в число самых популярных регионов РФ для новогоднего туризма. В прошлом году на новогодние праздники в Подмосковье побывали 4,5 миллиона туристов. В этом году прогнозируется большее их число.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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