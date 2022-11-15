В подмосковных отелях почти не осталось мест на Новый год

Зафиксировано резкое увеличение брони в загородных отелях Подмосковья на январские праздники. До конца новогодних каникул забронировано почти 100% номеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Свободные номера имеются лишь в нескольких гостиницах. Спрос на подмосковные туры отмечается не только среди москвичей, но и жителей других регионов нашей необъятной страны. Близость к столице, достойный уровень сервиса, а также закрытие многих направлений в связи с военной операцией на Украине способствуют интересу россиян к московскому региону.