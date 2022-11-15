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31 минуту назад

Турпоток в Карачаево-Черкесию ежегодно растет на 15%

«Это Кавказ»

С каждым годом количество туристов, посещающих Карачаево-Черкесию, увеличивается на 15%. Так за 9 месяцев текущего года регион посетили более 1,6 миллиона человек.

Турпоток в Карачаево-Черкесию ежегодно растет на 15%
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Нам удается сохранять положительную тенденцию роста турпотока, в том числе благодаря лояльности гостей. Только за 9 месяцев текущего года Карачаево-Черкесию уже посетили 1 миллион 612 тысяч человек. Республика эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства и, надо отметить, показатели у нас стабильно ежегодно растут на 15%», — сообщил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.

Министр обратил внимание, что в 2022 году Карачаево-Черкесия отмечает 100-летие государственности. В регионе сейчас проводятся ряд праздничных мероприятий, в том числе массовые флешмобы, соревнования, гастрофестивали, блог-туры и выставки.

За 2021 год Карачаево-Черкесию посетили более 1,7 миллиона туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай», Тебердинский национальный парк и туристический комплекс «Медовые водопады».

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