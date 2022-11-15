Турпоток в Карачаево-Черкесию ежегодно растет на 15%

«Нам удается сохранять положительную тенденцию роста турпотока, в том числе благодаря лояльности гостей. Только за 9 месяцев текущего года Карачаево-Черкесию уже посетили 1 миллион 612 тысяч человек. Республика эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства и, надо отметить, показатели у нас стабильно ежегодно растут на 15%», — сообщил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему зимнему туристическому сезону и развитию туристического рынка на Северном Кавказе.