Турция рассчитывает принять более 5 млн российских туристов

"За 9 месяцев мы приняли 3,8 млн российских туристов и ожидаем до конца года больше 5 млн. Сейчас уже, по неофициальным данным, 4,5 млн - это очень хорошие новости. И мы знаем, что продажи туров идут очень хорошо. Никто не ждал такого успеха на российском рынке. Когда я говорил с коллегами, которые работают в отелях, они ждали 3 млн по итогам 2022 года. Ассоциация туроператоров России прогнозировала 4 млн. Сейчас наш прогноз превышает 5 млн. В следующем году мы хотим, чтобы еще больше российских туристов посетили Турцию", - добавил дипломат.