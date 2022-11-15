Российские туристы превзошли турецкие ожидания

«В прошлом году нас посетили 4,6 млн россиян. В этом году, по отчетам за 9 месяцев, – 3,8. На сегодняшний день – порядка 4,5 млн. Это очень хорошие новости, они превзошли наши ожидания. И в следующем году мы хотим, чтобы еще больше гостей из России посетило Турцию».