Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Российские туристы превзошли турецкие ожидания

TourDom

Турция рассчитывает принять в этом году больше 5 млн российских туристов. О таких прогнозах на воркшопе Coral Travel сообщил атташе по культуре и туризму посольства Турции в РФ Илькер Озкан.

Российские туристы превзошли турецкие ожидания
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«В прошлом году нас посетили 4,6 млн россиян. В этом году, по отчетам за 9 месяцев, – 3,8. На сегодняшний день – порядка 4,5 млн. Это очень хорошие новости, они превзошли наши ожидания. И в следующем году мы хотим, чтобы еще больше гостей из России посетило Турцию».

Всего в 2022 году страна планирует принять около 50 млн человек при прошлогоднем показателе в 30 млн. Уже, по данным за три квартала 2022-го, турпоток превысил показатели предыдущего года на треть.

Растет и прибыль – гости из разных стран оставили в стране 350 млрд вместо 300 за 12 месяцев предыдущего. Этих результатов помогла добиться хорошая заполняемость отелей – в Анталье летом она составляла 99%.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители