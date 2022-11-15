Российские туристы превзошли турецкие ожидания

Турция рассчитывает принять в этом году больше 5 млн российских туристов. О таких прогнозах на воркшопе Coral Travel сообщил атташе по культуре и туризму посольства Турции в РФ Илькер Озкан.
«В прошлом году нас посетили 4,6 млн россиян. В этом году, по отчетам за 9 месяцев, – 3,8. На сегодняшний день – порядка 4,5 млн. Это очень хорошие новости, они превзошли наши ожидания. И в следующем году мы хотим, чтобы еще больше гостей из России посетило Турцию».
Всего в 2022 году страна планирует принять около 50 млн человек при прошлогоднем показателе в 30 млн. Уже, по данным за три квартала 2022-го, турпоток превысил показатели предыдущего года на треть.
Растет и прибыль – гости из разных стран оставили в стране 350 млрд вместо 300 за 12 месяцев предыдущего. Этих результатов помогла добиться хорошая заполняемость отелей – в Анталье летом она составляла 99%.