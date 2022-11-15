Россиянам посоветовали посещать ОАЭ с обратным билетом

Посольство ОАЭ в Москве посоветовало российским туристам при посещении арабского государства иметь при себе обратный билет. Об этом пишет РБК.

«В соответствии с правилом об освобождении от виз между Россией и ОАЭ для граждан России и граждан ОАЭ желательно иметь при себе обратный билет», — рекомендовали в дипмиссии.

Ранее в ноябре портал Profi.Travel сообщил, что власти ОАЭ перестали пускать в страну иностранцев, в том числе россиян, без подтвержденных обратных билетов на самолет. Эксперты туротрасли считают, что подобная мера направлена прежде всего на иностранных путешественников, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более длительный срок.