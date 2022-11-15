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53 минуты назад

В Санкт-Петербурге обсуждают возможность введения курортного сбора

runews24.ru

Возможность введения курортного сбора обсудили в Санкт-Петербурге. По словам вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова, такой сбор положительно отразиться на туристической инфраструктуре, а также поможет увеличить расходы, необходимые для сохранности исторического центра города.

В Питере обсуждают возможность введения курортного сбора
Фото: Runews24Runews24

Пока что данный вопрос только обсуждается и решение еще не принято. По предварительной информации, в случае установления курортного сбора в Петербурге, сумма пошлины будет меньше 2% от стоимости номера в гостинице.

Напомним, что введение курортного сбора – экспериментальная программа, действующая до конца текущего года. Сейчас за отдых нужно доплачивать пока что только в четырех регионах РФ – это Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Крым.

Новости путешествий,Алексей Корабельников,
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