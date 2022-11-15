Уральские туристы до сих пор не определились, где встретят Новый год

"Новогодние туры будут приобретаться за 2-3 недели до самой поездки, – объяснил Мальцев в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро". – Ну и примерно в этот же срок будут ясны и направления. Думаю, часть уже анонсированных зарубежных направлений может не состояться, а некоторые в ближайшее время могут быть только представлены на рынок. Сейчас они находятся в фазе обсуждения, это специфика последнего времени, когда глубины продаж нет даже на новогодние праздники".