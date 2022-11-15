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2 часа назад

Уральские туристы до сих пор не определились, где встретят Новый год

Уралинформбюро

На данный момент жители Свердловской области не покупают туристические путевки на Новый год. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, это связано с тем, что до сих пор не ясно, куда можно будет полететь через несколько месяцев.

Уральские туристы до сих пор не определились, где встретят Новый год
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Эксперт объяснил, что ранее уже к середине октября были не только понятны направления, но и раскупали половину всех путевок. Сейчас же туроператоры лишь анонсируют различные варианты продуктов с не всегда понятными перспективами реализации полетных программ.

"Новогодние туры будут приобретаться за 2-3 недели до самой поездки, – объяснил Мальцев в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро". – Ну и примерно в этот же срок будут ясны и направления. Думаю, часть уже анонсированных зарубежных направлений может не состояться, а некоторые в ближайшее время могут быть только представлены на рынок. Сейчас они находятся в фазе обсуждения, это специфика последнего времени, когда глубины продаж нет даже на новогодние праздники".

Под большим вопросом пока находится юго-восточная Азия – не ясно, какая будет полетная программа и будут ли ковидные ограничения. Пока эксперт советовал бы обратить внимания на другие направления.

"Начались долгожданные регулярные рейсы Red Wings из Екатеринбурга в Тель-Авив. Их не было довольно давно, хотя до этого полетные программы существовали более 20 лет. Вернулась авиакомпания Air Arabia, которая с декабря планирует совершать полеты в Шарджу. Сама Шарджа, может быть, не сильно интересное направление для туристов, но последующая разлетка выглядит крайне привлекательной", – добавил Мальцев.

Из фактически закрытой Европы президент Уральской ассоциации туризма советует обратить внимание на Венгрию – там нет антироссийских настроений и проблем с въездом, а в Екатеринбурге работает генконсульство. Также у уральцев сохраняется стабильный интерес к Турции – как к Стамбулу, так и к Анталье.

Новости путешествий,Михаил Мальцев,Red Wings,
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