В России запустили еще один сервис для онлайн-бронирования отелей

Дочерняя компания МТС — МТС Travel — запустила онлайн-сервис для бронирования отелей по России. О появлении еще одной платформы для планирования путешествий во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС.

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В настоящее время пользователям сервиса уже доступно около 14 тысяч гостиниц по стране, при этом их ассортимент и функции платформы обещают расширять. Оплачивать бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

В пресс-службе компании рассказали, что в будущем туристам также будет доступна покупка билетов на транспорт и бронирование экскурсий. Уточняется, что доступ к базе отелей и других объектов размещения предоставляет система бронирования гостиниц Bronevik.com, который был приобретен МТС Travel в июле 2022 года.