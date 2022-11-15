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2 часа назад

В России запустили еще один сервис для онлайн-бронирования отелей

Lenta.ru

Дочерняя компания МТС — МТС Travel — запустила онлайн-сервис для бронирования отелей по России. О появлении еще одной платформы для планирования путешествий во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС.

В России запустили еще один сервис для онлайн-бронирования отелей
Фото: Лента.руЛента.ру

В настоящее время пользователям сервиса уже доступно около 14 тысяч гостиниц по стране, при этом их ассортимент и функции платформы обещают расширять. Оплачивать бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

В пресс-службе компании рассказали, что в будущем туристам также будет доступна покупка билетов на транспорт и бронирование экскурсий. Уточняется, что доступ к базе отелей и других объектов размещения предоставляет система бронирования гостиниц Bronevik.com, который был приобретен МТС Travel в июле 2022 года.

Ранее отечественные туроператоры назвали азербайджанский Шахдаг достойной заменой горнолыжным курортам Европы. За отдых на Шахдаге россиянам придется заплатить примерно 49 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки включен перелет и недельное проживание в отеле с завтраками.

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