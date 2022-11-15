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45 минут назад

Крым потерял самых богатых туристов

Уралинформбюро

Из-за закрытия аэропортов на юге России туризм в Крыму по итогам лета 2022 года существенно просел. Как "Уралинформбюро" рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, крымские коллеги и вовсе считают, что туристический сезон не состоялся.

Крым потерял самых богатых туристов
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Самая большая потеря для Крыма – богатые туристы, которые заинтересовались регионом в 2021 году. Теперь же пятизвездочным отелям приходилось делать скидки в 50%.

"Безвозвратно были утеряны туристы с чеком из 2021 года. Это те туристы, которые в силу ковидных ограничений не смогли полететь за рубеж и начали осваивать Крым. Это подтолкнуло к развитию крымский сервис, запустило строительство отелей. Крым стал многосегментным направлением в вопросах цены, хотя ранее воспринимался как эконом-вариант", – объяснил Михаил Мальцев.

По его словам, стабильный поток туристов в 2022 году обеспечивали лишь "профсоюзные путевки", оплачиваемые предприятиями. Перестали ехать на полуостров даже жители соседних регионов – из-за невозможности долететь.

"Раньше в Крым ездили из ближайших южных регионов. Но в 2022 году время в пути на поезде из Сочи, Ростова-на-Дону, регионов Северного Кавказа занимало порядка 20 часов. Это, скажем честно, так себе удовольствие", – добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что спрос на поездки в Крым среди российских туристов летом 2022 года упал на 19%.

Новости путешествий,Михаил Мальцев,
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