Крым потерял самых богатых туристов

Из-за закрытия аэропортов на юге России туризм в Крыму по итогам лета 2022 года существенно просел. Как "Уралинформбюро" рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, крымские коллеги и вовсе считают, что туристический сезон не состоялся.
Самая большая потеря для Крыма – богатые туристы, которые заинтересовались регионом в 2021 году. Теперь же пятизвездочным отелям приходилось делать скидки в 50%.
"Безвозвратно были утеряны туристы с чеком из 2021 года. Это те туристы, которые в силу ковидных ограничений не смогли полететь за рубеж и начали осваивать Крым. Это подтолкнуло к развитию крымский сервис, запустило строительство отелей. Крым стал многосегментным направлением в вопросах цены, хотя ранее воспринимался как эконом-вариант", – объяснил Михаил Мальцев.
По его словам, стабильный поток туристов в 2022 году обеспечивали лишь "профсоюзные путевки", оплачиваемые предприятиями. Перестали ехать на полуостров даже жители соседних регионов – из-за невозможности долететь.
"Раньше в Крым ездили из ближайших южных регионов. Но в 2022 году время в пути на поезде из Сочи, Ростова-на-Дону, регионов Северного Кавказа занимало порядка 20 часов. Это, скажем честно, так себе удовольствие", – добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что спрос на поездки в Крым среди российских туристов летом 2022 года упал на 19%.