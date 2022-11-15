Крым потерял самых богатых туристов

"Безвозвратно были утеряны туристы с чеком из 2021 года. Это те туристы, которые в силу ковидных ограничений не смогли полететь за рубеж и начали осваивать Крым. Это подтолкнуло к развитию крымский сервис, запустило строительство отелей. Крым стал многосегментным направлением в вопросах цены, хотя ранее воспринимался как эконом-вариант", – объяснил Михаил Мальцев.