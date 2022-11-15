Azur Air планирует запустить рейсы в Дубай и Таиланд

Авиакомпания Azur Air планирует начать полеты в Таиланд в декабре, в ближайшей перспективе намечен запуск рейсов в Дубай. Об этом журналистам сообщил во вторник гендиректор компании Евгений Королев.
"Уже начали полеты в Рас-эль-Хайму (эмират в ОАЭ - прим. ТАСС). В ближайшей перспективе планируем открыть рейсы в Дубай. Кроме того, уже начали летать на Шри-Ланку, продолжаем полеты в Турцию. В декабре планируем запустить рейсы в Таиланд", - сказал он.
Также, по словам Королева, авиакомпания рассматривает возможность начать полеты на Кубу, но программа перелетов пока не утверждена. В конце октября компания возобновила полеты на Мальдивы.
По итогам года Azur Air планирует перевезти более 2 млн пассажиров.
"Прогноз по 2023 году делать рано, но рассчитываем, что перевезем не меньше пассажиров, чем в этом году", - отметил Королев.
Azur Air - крупнейший чартерный российский авиаперевозчик. В авиапарк компании входят самолеты Boeing 777-300ER, Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Boeing 737-800.