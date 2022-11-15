Azur Air планирует запустить рейсы в Дубай и Таиланд

"Уже начали полеты в Рас-эль-Хайму (эмират в ОАЭ - прим. ТАСС). В ближайшей перспективе планируем открыть рейсы в Дубай. Кроме того, уже начали летать на Шри-Ланку, продолжаем полеты в Турцию. В декабре планируем запустить рейсы в Таиланд", - сказал он.