Китай сокращает сроки карантина и тестирования

Карантин был сокращен на два дня, и для поездки в Китай необходимо сдать только один анализ ПЦР. Однако в нескольких городах число положительных случаев резко возросло, сообщает Le Parisien.

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В пятницу Китай объявил о смягчении ряда мер против Covid-19, направленных в основном на путешественников из-за рубежа, китайцев или иностранцев. Срок карантина для путешественников, въезжающих в Китай, и близких контактов инфицированных лиц был сокращен с семи до пяти дней. Сохраняется требование о дополнительной трехдневной домашней изоляции после карантина в определенном месте.

Послабление произошло на следующий день после того, как был избран новый состав Постоянного комитета Политбюро Китая под председательством Си Цзиньпина. Азиатская страна является последней крупной экономикой, которая проводит строгую политику здравоохранения в отношении коронавируса, при этом ее границы по-прежнему закрыты для большинства иностранных граждан. При малейшем предупреждении целые районы оцепляются и проводятся скрининговые кампании.

В правительственном меморандуме, опубликованном в Интернете государственным телевидением CCTV, также объявлено о прекращении действия столь критикуемого механизма "автоматического выключателя", который наказывал недобросовестные авиакомпании. Согласно этому правилу, международные рейсы в Китай отменялись на одну-две недели, если на борту обнаруживалось слишком много зараженных пассажиров.