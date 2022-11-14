Популярный европейский курорт запретит туристам проводить неприличные вечеринки

Власти испанского курорта Малага решили запретить туристам наготу и «эротические предметы» в общественных местах. Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что европейский курорт популярен преимущественно у британских туристов благодаря дешевым рейсам и бурной ночной жизни. Тем не менее местные власти намерены бороться с масштабными мальчишниками и девичниками, которые любят устраивать путешественники на курорте. Так, новый закон запретит ходить и появляться на улицах города в нижнем белье, в одежде или аксессуарах, изображающих гениталии, а также брать с собой секс-куклы или прочие предметы эротического характера.

Нарушителям порядка будет грозить штраф до 750 евро (46,6 тысячи рублей), а если инцидент случится перед образовательными учреждениями, детскими площадками или в месте, где поблизости находятся несовершеннолетние, наказание вырастет до 1500 евро (93 тысячи рублей).

По словам мэра Малаги, летом 2021 года туризм принес городу 8,4 миллиарда фунтов стерлингов (522 миллиарда рублей), однако «пришло время высказаться» и остановить рост сообщений об антиобщественном поведении.