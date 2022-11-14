Турист из России рассказал о волнениях в Стамбуле после теракта

Жители Стамбула после взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Исикляль, находятся в патовой ситуации. Туристы спешат покинуть город. Такая обстановка, по словам российского туриста, сейчас установилась в крупнейшем городе Турции.
Взрыв, произошедший в городе днем ранее, по сообщению местных властей, унес жизни шести человек. Известно также, что в результате теракта пострадали трое россиян — угроза их жизни, по информации Генконсульства РФ в Турции, отсутствует.
«Очень страшно, небезопасно стало находиться в данный момент в Стамбуле из-за слухов. Говорят, заминировали метро, заведения закрывают. Люди в панике, сидят дома», — сообщил «360» турист из России.
По его словам, сразу после взрыва в городе и предположительно по всей Турции на некоторое время отключили интернет. Из-за этого жители других стран узнали о взрыве раньше, чем те, кто был в городе.
«Все убегают. Кто-то уже планирует улететь, уехать», — подчеркнул собеседник СМИ.
Как сообщает «Мир 24» на месте взрыва в Стамбуле была установлена специальная платформа. Жители несут к ней цветы в память о погибших. Также отмечается, что местные власти распорядились убрать все скамейки с улицы. На ее протяжении установили больше тысячи государственных флагов.