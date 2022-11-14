«Аэрофлот» предложил скидки для обладателей пандемийных ваучеров

Пропустив «черную пятницу», «Аэрофлот» запустил в понедельник свою распродажу и назвал ее эксклюзивной. Скидкой могут воспользоваться обладатели ваучеров, которые перевозчик выдавал за несостоявшиеся ещё в 2020 году рейсы. С 14 по 23 ноября можно заплатить на 50% меньше в экономклассе. Дешевле на 30% предлагают комфорт и бизнес.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Недостающую разницу в стоимости билета можно доплатить. Владелец ваучера вправе оформить перелёт не только на себя, но и на других пассажиров, которые следуют с ним в одном бронировании. Операции возможны только на сайте «Аэрофлота».

Предложение интересное, так как скидки применимы даже при покупке билетов на популярное новогоднее время. Доступен практически любой полет с 14 ноября по 25 марта 2023 года, включая международные направления. Исключением являются лишь рейсы «Авроры» между дальневосточными регионами.

Однако если вспомнить, что речь идет о ваучерах, которые массово оформлялись в пандемию, то становится понятно, почему распродажа носит название эксклюзивной. Срок действия таких ваучеров 3 года с момента несостоявшейся поездки. То есть самые первые из выписанных уже в феврале 2023-го начнут сгорать. Справедливости ради стоит сказать, что перевозчик не забывает напоминать автоматическими рассылками о том, что ваучер или часть его остались неиспользованными. Однако большая часть туристов просто-напросто уже успела потратить номинал временно замороженных средств сразу после возобновления полетов после локдауна.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтверждают, что не у многих эти самые ваучеры еще остались. А те, у кого есть, пытаются воспользоваться. «Проверила цену на Пхукет с ваучером и без ваучера. Рейсы и даты попадают под условия акции, но цена идентична копейка в копейку», – недоумевает Любовь. «Куда можно было улететь до пандемии за 30 тыс. руб., сейчас билеты стоят 300», – напоминает Денис.

Ранее TourDom.ru писал о том, как прошла «черная пятница» у «Победы», которую некоторые туристы