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58 минут назад

Треть россиян проведет новогодние праздники на горнолыжных курортах

Слово и Дело

Больше 80% россиян проведут новогодние праздники внутри страны. Из них треть отправляются на местные горнолыжные курорты, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Треть россиян проведет новогодние праздники на горнолыжных курортах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, в данный момент в сочинской Красной Поляне распродано 50% мест. Активно бронируются билеты на горнолыжные курорты Приэльбрусья, Архыза, Домбая.

Также россияне интересуются рекреационно-оздоровительным туризмом. Санатории под Новый год предлагают программы от 5 до 10 дней, сочетающие досуговые и праздничные мероприятия. Основными направлениями здесь являются Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край, передает NEWS.ru.

Популярными остаются тематические и экскурсионные туры: Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область. В новогодние праздники из Москвы будет курсировать поезд в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.

По словам Барзыкина, сейчас самое подходящее время бронировать билеты и отели. Цены остаются на уровне прошлого года, но перед Новым годом вырастут на фоне увеличивающегося спроса.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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