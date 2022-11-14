Россиянам стали доступны подешевевшие туры на популярный курорт Азии

Россиянам стали доступны подешевевшие туры в Таиланд за 63 тысячи рублей на человека. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По данным АТОР, стоимость путевок на популярный курорт Азии начала снижаться в начале ноября, когда российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар» возобновили рейсы на Пхукет и в Бангкок. В настоящее время туры на прямых чартерных рейсах в Паттайю и на Пхукет из Москвы и еще 13 регионов России туристам предлагают Anex Tour, Pegas Touristik, Coral Travel, FUN & SUN и «Интурист».

Так, десятидневный пакетный тур на Пхукет с вылетом из Москвы в конце ноября и размещением в трехзвездочном отеле с завтраками российские путешественники могут приобрести за 126 тысяч рублей на двоих. За десятидневную путевку в Паттайю с вылетом 22 ноября россиянам придется заплатить уже 137 тысяч рублей на двоих.

Тем временем туры в Таиланд дешевеют и для отдыхающих из российских регионов. В АТОР подчеркнули, что разница в цене в сравнении с летними значениями — «колоссальная». К примеру, в середине августа стоимость путевки на Пхукет для жителей Красноярска начиналась от 300 тысяч рублей на двоих, Екатеринбурга — от 245 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — от 200 тысяч рублей.

Сейчас же Coral Travel предлагает путешественникам из Красноярска десятидневный тур на Пхукет с вылетом 25 ноября за 149 тысяч рублей на двоих. Компания также готова отправить туристов из Петербурга в Паттайю за 145 тысяч рублей на двоих (вылет 30 ноября). Для клиентов Anex Tour Пхукет из Екатеринбурга на 11 ночей доступен за 194 тысячи рублей на двоих.