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24 минуты назад

Подростков без билетов запретят высаживать из поездов

РИА "ФедералПресс"

Минтранс запретил высаживать из поездов детей-безбилетников до 16 лет. Этот запрет начнет действовать с сентября 2023 года.

Подростков без билетов запретят высаживать из поездов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста», – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

При этом ребенка, который находится в поезде без сопровождения взрослых, персонал будет обязан передать сотрудникам полиции. Отмечается, что ранее аналогичный запрет был введен для городского транспорта, а в железнодорожном законодательстве его не было, и это ставило под угрозу жизнь юных пассажиров.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Генпрокуратура РФ,
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