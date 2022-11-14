Подростков без билетов запретят высаживать из поездов

Минтранс запретил высаживать из поездов детей-безбилетников до 16 лет. Этот запрет начнет действовать с сентября 2023 года.

При этом ребенка, который находится в поезде без сопровождения взрослых, персонал будет обязан передать сотрудникам полиции. Отмечается, что ранее аналогичный запрет был введен для городского транспорта, а в железнодорожном законодательстве его не было, и это ставило под угрозу жизнь юных пассажиров.