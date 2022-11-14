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1 час назад

Россияне массово устремились в одну страну на поездах на Новый год

Lenta.ru

Россияне массово устремились в одну страну на поездах на зимние праздники — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на путешествия в Белоруссию. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россияне устремились в одну страну на поездах на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (40,9 процента бронирований) на Новый год запланировано между Москвой и Минском. Средняя стоимость билета составляет 2,8 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Второе и третье места по востребованности заняли маршруты Санкт-Петербург — Минск и Москва — Брест. Средний чек по данным направлениям составил 3,3 тысячи и 3,8 тысячи рублей соответственно. Также высоким спросом пользуются поездки в Гомель, Могилев, Оршу и Барановичи.

Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованы билеты из Москвы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Средний чек за проезд составляет 2,3 тысячи и 4,3 тысячи рублей в одну сторону. Также популярностью пользуются маршруты из Москвы в Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Симферополь и Воронеж.

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