Авиакомпаниям России выделят 9 млрд на обеспечение доступных перелетов

Росавиация перераспределила 9 млрд руб. субсидии за перелеты по России 19 авиакомпаниям. На средства претендовал 21 перевозчик, однако агентство отклонило две заявки – «РусЛайн» и «Полярные авиалинии». Большую часть оставшихся бюджетных денег получат «Аэрофлот» (524,6 млн руб.), S7 Airlines (968,4 млн руб.), «Победа» (243,7 млн руб.) и «Россия» (174,7 млн руб.), следует из документа на сайте Росавиации.

По данным ведомства, в апреле – сентябре 2022 года авиакомпании уже получили 91 млрд руб. из резервного фонда Правительства РФ. Оставшиеся средства перевозчикам перечислят в ноябре. Таким образом, общая сумма субсидии на внутренние перелеты составит 100 млрд руб. В Росавиации отметили, что господдержка «обеспечит продолжение деятельности авиакомпаний» и поможет сделать перелеты доступными.