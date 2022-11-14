Куда отправятся россияне в новогодние праздники

Большинство россиян в предстоящие новогодние праздники предпочли туристические направления внутри страны, передает Life со ссылкой на рейтинг Ассоциации туроператоров (АТОР).

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Самыми востребованными оказались горные курорты, такие как Роза Хутор, Красная поляна и горно-туристический центр "Газпром". Места в них уже забронированы на 80-85%, а в чуть уступающих в ценовой категории Домбае, Шерегеше, Архызе и Эльбрусе примерно на 75%.

Еще одним популярным российским кластером является так называемый исторический туризм. Среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, а также города Золотого кольца России.