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1 час назад

Куда отправятся россияне в новогодние праздники

Газета.Ru

Большинство россиян в предстоящие новогодние праздники предпочли туристические направления внутри страны, передает Life со ссылкой на рейтинг Ассоциации туроператоров (АТОР).

Куда отправятся россияне в новогодние праздники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самыми востребованными оказались горные курорты, такие как Роза Хутор, Красная поляна и горно-туристический центр "Газпром". Места в них уже забронированы на 80-85%, а в чуть уступающих в ценовой категории Домбае, Шерегеше, Архызе и Эльбрусе примерно на 75%.

Еще одним популярным российским кластером является так называемый исторический туризм. Среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, а также города Золотого кольца России.

Что касается зарубежных направлений, самыми востребованными оказались Египет, ОАЭ и Таиланд, который отказался от всех ковидных ограничений в преддверии новогоднего бронирования. Чуть меньший интерес у россиян к поездкам на Кубу.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Газпром,
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