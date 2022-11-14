Россияне стали лидерами по количеству приезжающих на Пхукет

В ноябре Россия стала лидером по количеству приезжающих на Пхукет туристов. Об этом пишет портал The Thaiger.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

С 1 по 10 ноября популярный азиатский курорт посетили рекордные 18,3 тысячи россиян. По данным издания, такой резкий рост турпотока связан с восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Таиландом.

На второй строчке рейтинга расположилась Индия, откуда приехало 8,9 тысячи туристов. Замыкает тройку лидеров Австралия — оттуда на Пхукет прибыло 5,2 тысячи путешественников.