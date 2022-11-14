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2 часа назад

В Карачаево-Черкесии обустроят автомаршрут до Софийских озер

«Это Кавказ»

В Карачаево-Черкесии благоустроят популярный автомобильный туристический маршрут, ведущий к Софийским озерам. Работы проведет организация «Карачаево-Черкесия туризм».

В Карачаево-Черкесии обустроят автомаршрут до Софийских озер
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Мы планируем, в частности, заняться благоустройством популярных турмаршрутов — как автомобильных, так и пеших. Так, до конца года рассчитываем провести работы на автомаршруте, ведущем от Софийской поляны к Софийским озерам. Его протяженность составляет порядка 5 километров», — рассказал ТАСС директор организации Ренат Хатуаев.

Вдоль маршрута планируется установить освещение, информационные стенды и дорожные знаки. Помимо автомобильной части маршрута также будут обустроены и пешеходные дорожки, где установят лавочки, урны и освещение.

Всего «Карачаево-Черкесия туризм» направила на согласование в Минприроды России список из 15 действующих туристических маршрутов для их благоустройства.

Софийская поляна находится на территории села Архыз, природный объект располагается рядом с Главным Кавказским хребтом. Многие туристы приезжают на Софийскую поляну для того, чтобы оттуда подняться к живописной реке Гаммеш-Чат и к Софийским водопадам.

Софийскими озерами называют три озера рядом с горой София, второй по высоте в Архызе после Пшиша. Глубина главного озера — Большого — 17 метров, маршруты к озерам начинаются от Софийской долины.

АНО «Карачаево-Черкесия туризм» создана при министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии для развития отрасли, занимается продвижением туристических продуктов КЧР и улучшением уровня сервиса и качества оказываемых туристических услуг в регионе.

Новости путешествий,Минприроды России,
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