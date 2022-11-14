Туристические маршруты Дона – лауреаты российских премий

В Уфе завершился финал IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2022». Ростовскую область представляла компания из Таганрога «Судаков Тревел». Таганрожцы победили в четырех номинациях.

Фото: Rostof.ru Rostof.ru

Всего был заявлен 571 проект из 67 регионов России, к защите в финале допущены 296 проектов из 63 регионов страны. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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Гран-при, высшая награда в номинации «Лучший маршрут винного туризма» присвоена маршруту «Сокровища Азова и вина Кантины».

- Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» у маршрута «Ретропоезд из Ростова-на-Дону в Таганрог», - говорится в сообщении. - Проект «Ретропоезд в Таганрог на гастротур» занял третье место в номинации «Лучший гастрономический маршрут». Также третье место у тура «Душа кавказских гор – Чечня и Ингушетия» в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут».

Призовое место компания «Судаков Тревел» завоевала и в Твери, где прошел финал IX Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» - третье место с роликом «Сказочный экспресс «Алиса в стране чудес».

Впереди еще несколько значимых событий в сфере туризма, участие в которых примет Ростовская область.

С 7 по 9 декабря в Новосибирске состоится финал Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии 2022». Донской регион вошел в число финалистов, представив короткометражный фильм «Ростовская область. Пересекая любые границы» (АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям). Этот проект уже стал призером Международного конкурса «PROбренд-2022».

В конце декабре в Нижнем Новгороде назовут победителей XI Национальной премии Russian Event Awards-2022. Эксперты дадут оценку 314 проектам из 55 регионов страны.

В финал премии прошли следующие событийные мероприятия Ростовской области:

- фестиваль «Зонтичное утро» в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал»;

- Чеховский книжный фестиваль в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (население свыше 100 000)»;