На Байкале планируют построить глэмпинги

Строительством глэмпинга на Байкале планирует заняться корпорация «Синергия». Для корпорации это уже не первый реализуемый инвестиционный проект в туристическом кластере.

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Глэмпинг будет сочетать в себе комфортность гостиничных номеров с отдыхом на природе.

Представители «Синергии» совместно с правительством Иркутской области обсудили возможные способы реализации нового проекта. Информация об этом опубликована на официальном портале Иркутской области.

Специалисты корпорации уже побывали в регионе и определили возможные площадки для строительства. На данный момент «Синергии» для возведения новых объектов предложили четыре участка, среди которых инвесторы выберут самый подходящий.

По словам президента корпорации «Синергия», члена Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадима Лобова, на территории комплекса планируется построить банный комплекс, обустроить пляжную зону, а также создать развлекательную программу для гостей.