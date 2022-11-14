Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

На Байкале планируют построить глэмпинги

runews24.ru

Строительством глэмпинга на Байкале планирует заняться корпорация «Синергия». Для корпорации это уже не первый реализуемый инвестиционный проект в туристическом кластере.

На Байкале планируют построить глэмпинги
Фото: runews24.rurunews24.ru

Глэмпинг будет сочетать в себе комфортность гостиничных номеров с отдыхом на природе.

Представители «Синергии» совместно с правительством Иркутской области обсудили возможные способы реализации нового проекта. Информация об этом опубликована на официальном портале Иркутской области.

Специалисты корпорации уже побывали в регионе и определили возможные площадки для строительства. На данный момент «Синергии» для возведения новых объектов предложили четыре участка, среди которых инвесторы выберут самый подходящий.

По словам президента корпорации «Синергия», члена Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадима Лобова, на территории комплекса планируется построить банный комплекс, обустроить пляжную зону, а также создать развлекательную программу для гостей.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников отметил, что формат глэмпинга является достаточно перспективным, учитывая высокую популярность путешествий на Байкал среди туристов.

Новости путешествий,Вадим Лобов,Госсовет России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители