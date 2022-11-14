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2 часа назад

​Из Екатеринбурга в Тайланд запустят чартерные рейсы

УралПолит.Ru

В конце ноября из Екатеринбурга запустят новые чартерные рейсы на курорты Тайланда. Авиакомпания Azur Air начнет перевозить туристов FUN&SUN и Coral Travel. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

​Из Екатеринбурга в Тайланд запустят чартерные рейсы
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

Так, из Екатеринбурга самолеты начнут летать в Паттайю и Пхукет.

Рейсы на Пхукет из уральской столицы с 1 декабря будут доступны и туристам ANEX Tour. Стоимость тура — 194 тыс. руб. на двоих на 11 ночей. Однако в расписании Кольцово уже появились рейсы Azur Air в Пхукет на 24 и 28 ноября.

Кроме этого, в Паттайю пустят чартеры из Тюмени. Рейсы запустят 27 ноября. Стоимость за 11 ночей — от 138 тыс. руб. на двоих.

Напомним, новая авиакомпания запустит рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ. Со 2 декабря арабский авиаперевозчик Air Arabia начнет полеты по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа. Кроме этого, из уральской столицы запустят прямые рейсы в Шарм-эль Шейх и Хургаду. Их будет выполнять авиакомпания «Россия».

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