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1 час назад

Губернатор Стамбула: в результате взрыва в центре города на улице Истикляль есть погибшие

Газета.Ruиещё 17

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил в Twitter, что из-за взрыва в центре города на улице Истикляль есть погибшие. "Сегодня, примерно в 16:20 на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. Есть погибшие и раненые", - написал он, добавив, что к месту инцидента направили полицию, медиков, пожарных и управление по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. СМИ также писали, что на место прибыли пожарные, полицейские и множество медицинских бригад. Также телеканал CNN Turk передавал, что в Стамбуле пострадали по меньшей мере 11 человек. Отмечается, что взрыв прогремел вдалеке от генконсульства России. Улица перекрыта для движения спецтранспорта, рассказал агентству очевидец.

Губернатор Стамбула: в результате взрыва в центре города на улице Истикляль есть погибшие
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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