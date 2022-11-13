Летние туры в Турцию продают со скидкой 40%

Особые условия раннего бронирования предлагают туристам российские туроператоры, сообщает РИА «Новости».

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Путешественникам, планирующим свой отпуск заранее, турагенты рекомендуют обратить внимание на дисконт по акции раннего бронирования и забронировать путевки в Турцию.

Воспользовавшись этим предложением, можно сэкономить довольно существенную сумму, ведь скидки на туры составляют от 20 до 40%.

Напомним, что Турция является одним из самых любимых российскими туристами направлений для пляжного отдыха. Обычно туристы приобретают путевки заранее. Так, в 2021 году 85% путевок было приобретено в результате раннего бронирования именно в Турцию. В 2022 году лишь 35% туристов решились приобрести туры заранее.