Рейтинг оценки продуктов туроператоров может появиться в России

Руководитель направления АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин призвал создать рейтинг туроператоров. По его словам, это позволит точно оценить качество продуктов, предоставляемых ими.
Шулюпин подчеркнул, что в настоящее время специалисты не могут контролировать весь объем продуктов, который есть у туроператоров. По его мнение, создание рейтинга позволит решить эту проблему. Эксперт отметил, что рейтинг должен опираться на мнение отдыхающих, воспользовавшихся услугами туроператоров.
«В следующем году мы готовы пропилотировать, на базе нашей программы как раз сделать некий пилот единого рейтинга оказания услуг для того, чтобы пользователи могли удобно и быстро выбирать надежных поставщиков», — приводит его слова ТАСС.
Как сообщалось ранее, город Медвежьегорск вошел в пятерку лучших населенных пунктов для кинотуризма. По мнению составителей рейтинга, город понравится фанатом советского фильма «Любовь и голуби».