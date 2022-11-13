Рейтинг оценки продуктов туроператоров может появиться в России

Шулюпин подчеркнул, что в настоящее время специалисты не могут контролировать весь объем продуктов, который есть у туроператоров. По его мнение, создание рейтинга позволит решить эту проблему. Эксперт отметил, что рейтинг должен опираться на мнение отдыхающих, воспользовавшихся услугами туроператоров.