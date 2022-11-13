Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Рейтинг оценки продуктов туроператоров может появиться в России

Слово и Дело

Руководитель направления АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин призвал создать рейтинг туроператоров. По его словам, это позволит точно оценить качество продуктов, предоставляемых ими.

Рейтинг оценки продуктов туроператоров может появиться в России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Шулюпин подчеркнул, что в настоящее время специалисты не могут контролировать весь объем продуктов, который есть у туроператоров. По его мнение, создание рейтинга позволит решить эту проблему. Эксперт отметил, что рейтинг должен опираться на мнение отдыхающих, воспользовавшихся услугами туроператоров.

«В следующем году мы готовы пропилотировать, на базе нашей программы как раз сделать некий пилот единого рейтинга оказания услуг для того, чтобы пользователи могли удобно и быстро выбирать надежных поставщиков», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщалось ранее, город Медвежьегорск вошел в пятерку лучших населенных пунктов для кинотуризма. По мнению составителей рейтинга, город понравится фанатом советского фильма «Любовь и голуби».

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители